Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Установлены личности трех погибших при крушении сухогруза в Черном море

Происшествия
20 апреля, 13:29 UTC+3 МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Остается неизвестной судьба восьми членов экипажа
Поделиться
Материал из 1 страницы
Поисково-спасательная операция на месте кораблекрушения сухогруза "Герои Арсенала"

Поисково-спасательная операция на месте кораблекрушения сухогруза "Герои Арсенала"

© Пресс-служба МЧС России/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Личности трех моряков, погибших при крушении сухогруза "Герои Арсенала" в акватории Черного моря, установлены. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Смотрите также
Крушение сухогруза в Черном море. Хроника событий

"Трое погибших, чьи тела были накануне обнаружены в районе крушения, предварительно, опознаны. Это россиянин Андрей Ведерников - старший помощник капитана, и два гражданина Украины - матрос Николай Ганчевский и моторист Гончаренко", - сказал источник.

Стоящий на рейде сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Удалось спасти моториста, гражданина Украины, который был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения.

На данный момент все еще остается неизвестной судьба восьми членов экипажа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крушение сухогруза в Черном море
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Песков: РФ не пытается интегрировать непризнанные республики Донбасса
3
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
4
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
5
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
6
Спасший пассажиров при взрыве в метро машинист отдал подаренные ему деньги пострадавшей
7
Новосибирские инженеры подняли в воздух самолет, который станет современным аналогом Як-40
Темы дня
Загрузка...
Реклама