Установлены личности трех погибших при крушении сухогруза в Черном море

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Личности трех моряков, погибших при крушении сухогруза "Герои Арсенала" в акватории Черного моря, установлены. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Трое погибших, чьи тела были накануне обнаружены в районе крушения, предварительно, опознаны. Это россиянин Андрей Ведерников - старший помощник капитана, и два гражданина Украины - матрос Николай Ганчевский и моторист Гончаренко", - сказал источник.

Стоящий на рейде сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Удалось спасти моториста, гражданина Украины, который был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения.

На данный момент все еще остается неизвестной судьба восьми членов экипажа.