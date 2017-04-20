На Украине количество обесточенных населенных пунктов из-за непогоды увеличилось до 500

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КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Более 500 населенных пунктов в различных областях Украины остались без электричества в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) на Украине Николай Чечеткин.
"В результате непогоды из-за обрыва электропередачи произошло обесточивание 524 населенных пунктов в шести областях: Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Запорожской, Херсонской и Кировоградской", - приводит его слова агентство УНН.
Чечеткин также добавил, что в Днепропетровской области из-за непогоды прекращено движение большегрузного транспорта. "Для разблокировки и очистки дорог была немедленно привлечена техника "Укравтодора" и тяжелая инженерная техника ГСЧС", - сообщил он.
Неблагоприятные погодные условия нынешней весной наблюдаются по всей Украине. Аномальные снегопады, которые на этой неделе принес мощный циклон, накрыли уже 11 областей страны, в четырех из них за три дня выпала месячная норма осадков. Согласно данным ГСЧС, ухудшение погоды ожидается в южных, восточных и большинстве центральных областей вплоть до 22 апреля. Из-за аномальных погодных условий в ряде регионов школьников отправили на вынужденные каникулы, были отменены авиарейсы, а также введены ограничения на передвижение транспорта.