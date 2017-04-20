Снаряд времен войны обнаружен на юго-западе Москвы

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружен во время ремонтных работ на юго-западе столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве.
"Сегодня в 11:30 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Москве получили информацию о том, что на улице Дмитрия Ульянова в ходе ремонтных работ был обнаружен авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны", - сказал собеседник агентства, уточнив, что в настоящее время место опасной находки оцеплено, а с ближайшей территории эвакуированы граждане.
На месте происшествия также работают кинологи.