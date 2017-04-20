Суд арестовал фигуранта дела о взрыве в Петербурге, при котором пострадал подросток

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Суд арестовал одного из фигурантов дела о взрыве в Петербурге 13 апреля, при котором серьезные травмы получил 17-летний студент, сообщает пресс-служба Петербургского городского суда.
"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Довга сроком до 11 июня 2017 года", - сказано в сообщении.
По данным СМИ, Дмитрий Довг является сотрудником производства, где изготовлялись устройства, одно из которых взорвалось у студента.
Ранее сообщалось, что подросток получил травмы обеих рук в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Как полагает Следственный комитет, юноша сам изготовил взрывное устройство. Было возбуждено дело по статье "Незаконный оборот взрывчатых веществ".