Суд арестовал фигуранта дела о взрыве в Петербурге, при котором пострадал подросток

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Суд арестовал одного из фигурантов дела о взрыве в Петербурге 13 апреля, при котором серьезные травмы получил 17-летний студент, сообщает пресс-служба Петербургского городского суда.

"Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Довга сроком до 11 июня 2017 года", - сказано в сообщении.

По данным СМИ, Дмитрий Довг является сотрудником производства, где изготовлялись устройства, одно из которых взорвалось у студента.

Ранее сообщалось, что подросток получил травмы обеих рук в результате взрыва самодельного взрывного устройства. Как полагает Следственный комитет, юноша сам изготовил взрывное устройство. Было возбуждено дело по статье "Незаконный оборот взрывчатых веществ".