В Японии разыскивают грабителей, укравших чемодан с $3,51 млн

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ТОКИО, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японские правоохранительные органы ведут розыск троих подозреваемых в ограблении мужчины в юго-западном городе Фукуока, у которого украли чемодан с наличными на сумму 380 млн иен ($3,51 млн долларов по текущему курсу). Как сообщило полицейское управление города, для этого была создана специальная следственная группа в составе 155 человек.
По данным полиции, 29-летний мужчина снял наличные в отделении банка Mizuho ("Мидзухо"), положил их в чемодан и направился на расположенную рядом парковку к своему автомобилю. В этот момент к нему подбежали двое неизвестных в медицинских масках, одетых в рабочую одежду, и распылили ему в лицо из баллончика некую жидкость. Затем они отобрали чемодан и сели в подъехавший белый минивэн, который быстро скрылся с места преступления. Инцидент произошел днем в оживленном центральном районе Фукуоки рядом с городской администрацией.
Пострадавший рассказал полиции, что он проживает в Токио, а на другой конец Японии приехал в командировку, при этом деньги, по его словам, предназначались для бизнеса. В настоящее время правоохранительные органы допрашивают находившихся поблизости свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения, однако никаких следов грабителей и их машины пока не найдено. Также полиция сотрудничает с руководством отделения банка, где уже подсчитали, что снятые со счета наличные весят 38 кг.
Mizuho входит в тройку крупнейших банков Японии. В 2013 году в результате проведенной Агентством финансовых услуг при правительстве Японии проверки стало известно, что Mizuho более двух лет предоставлял кредиты членам гангстерских организаций якудза. После этого руководство было вынуждено заплатить крупные штрафы, а председатель совета директоров подать в отставку.