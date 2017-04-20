Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Японии разыскивают грабителей, укравших чемодан с $3,51 млн

Происшествия
20 апреля, 15:51 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Алексей Заврачаев
Преступники отобрали чемодан у мужчины на оживленной улице в центре города
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 20 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Японские правоохранительные органы ведут розыск троих подозреваемых в ограблении мужчины в юго-западном городе Фукуока, у которого украли чемодан с наличными на сумму 380 млн иен ($3,51 млн долларов по текущему курсу). Как сообщило полицейское управление города, для этого была создана специальная следственная группа в составе 155 человек.

По данным полиции, 29-летний мужчина снял наличные в отделении банка Mizuho ("Мидзухо"), положил их в чемодан и направился на расположенную рядом парковку к своему автомобилю. В этот момент к нему подбежали двое неизвестных в медицинских масках, одетых в рабочую одежду, и распылили ему в лицо из баллончика некую жидкость. Затем они отобрали чемодан и сели в подъехавший белый минивэн, который быстро скрылся с места преступления. Инцидент произошел днем в оживленном центральном районе Фукуоки рядом с городской администрацией.

Пострадавший рассказал полиции, что он проживает в Токио, а на другой конец Японии приехал в командировку, при этом деньги, по его словам, предназначались для бизнеса. В настоящее время правоохранительные органы допрашивают находившихся поблизости свидетелей и изучают записи камер видеонаблюдения, однако никаких следов грабителей и их машины пока не найдено. Также полиция сотрудничает с руководством отделения банка, где уже подсчитали, что снятые со счета наличные весят 38 кг.

Mizuho входит в тройку крупнейших банков Японии. В 2013 году в результате проведенной Агентством финансовых услуг при правительстве Японии проверки стало известно, что Mizuho более двух лет предоставлял кредиты членам гангстерских организаций якудза. После этого руководство было вынуждено заплатить крупные штрафы, а председатель совета директоров подать в отставку.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
3
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
4
Солист "Воплей Видоплясова" предложил согнать в гетто всех, кто не выучит украинский язык
5
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
6
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
7
Песков: встреча Путина с Сечиным носила закрытый характер
Темы дня
Загрузка...
Реклама