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Задержанный в Самаре предполагаемый украинский шпион депортирован в ДНР

Происшествия
20 апреля, 16:38 UTC+3 САМАРА САМАРА 20, апреля. /ТАСС
Он подозревается в принадлежности к агентурному аппарату подразделения "Спецрезерв" главного управления разведки Минобороны Украины
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САМАРА, 20 апреля. /ТАСС/. Гражданин Украины, задержанный в Самаре по подозрению в работе на украинскую разведку, депортирован из России на территорию провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Гражданин Украины, задержанный ранее в Самаре по подозрению в работе на украинскую разведку, депортирован на территорию ДНР для дальнейшего разбирательства", - отметили в пресс-службе.

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Украинец, подозреваемый в принадлежности к агентурному аппарату подразделения "Спецрезерв" главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ), был задержан на железнодорожном вокзале Самары 13 апреля. В ходе опроса 27-летний мужчина признался, что проводил в интересах ГУР МОУ визуальную разведку объектов военной и транспортной инфраструктуры в ДНР, а также в Ростовской и Самарской областях.

По информации источника ТАСС, ему неоднократно поручались задания по сбору информации о военных объектах ополчения ДНР, в том числе в населенных пунктах Донецк и Ясиноватая, используемых ополчением вооружении и военной техники.

Кроме того, в конце 2016 года гражданин Украины по заданию ГУР МОУ выезжал в Ростов-на-Дону для визуальной разведки железнодорожного и автомобильного вокзалов. Он фиксировал места расположения сотрудников охраны и полиции, их количество, а также расположение видеокамер, пропускной режим на всех входах и выходах.

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