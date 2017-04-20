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МИД Украины подтвердил, что при крушении сухогруза "Герои Арсенала" погибли два украинца

Происшествия
20 апреля, 16:49 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 20, апреля. /ТАСС
Состояние здоровья спасенного члена экипажа, также гражданина Украины, удовлетворительное
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КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины подтвердило, что среди погибших при крушении сухогруза "Герои Арсенала" в Керченском проливе было двое граждан Украины. Об этом сообщили в пресс-службе департамента консульской службы внешнеполитического ведомства страны.

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© Пресс-служба МЧС России/ТАСС
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"По результатам поисково-спасательных работ членов экипажа судна "Герои Арсенала" по состоянию на 20 апреля 2017 года найдены тела трех погибших, один человек спасен. По предварительной информации, двое погибших были гражданами Украины", - говорится в сообщении.

В МИД также уточнили, что состояние здоровья спасенного члена экипажа, также гражданина Украины, удовлетворительное. Сотрудники Генконсульства Украины в Ростове-на-Дону обеспечили его доставку в консульское учреждение, оказали необходимую помощь и оформили документы для возвращения на Украину.

Стоявший на рейде сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Удалось спасти моториста, гражданина Украины, который был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения. Еще три члена экипажа погибли, поиски остальных восьми продолжаются.

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