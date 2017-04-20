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Теракт в Петербурге финансировался из Турции членами международной террористической группы

Происшествия
20 апреля, 17:49 дата обновления: 20 апреля, 18:10 UTC+3
Согласно материалам дела, Акрам Азимов лично получил деньги на совершение теракта, сообщил судья
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© Антон Ваганов/ТАСС

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Финансирование теракта в метро Санкт-Петербурга осуществлялось из Турции членами международной террористической группы. Об этом в четверг, оглашая постановление об аресте десятого фигуранта дела Акрама Азимова, сообщила судья Басманного суда Москвы Елена Ленская.

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Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга

"Согласно материалам дела, Акрам Азимов в Турции лично получил финансовые средства на совершение теракта. Он же курировал оформление фальшивых документов для членов преступной группы и для их беспрепятственного пересечения границ", - сказала судья. По ее словам, ранее арестованный по подозрению в организации взрыва в Петербурге Аброр Азимов получил деньги на совершение теракта и передал их исполнителю теракта Акбаржону Джалилову.

Басманный суд Москвы в четверг заключил Акрама Азимова под стражу до 3 июня. Подозреваемый в суде не признал свою вину. Как отметил следователь, розыск организаторов теракта продолжается в различных регионах России.

Теракт в метро

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 14 пассажиров, более 50 пострадали. Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания".

По данным СК, взрыв осуществил гражданин РФ и уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205 и ч. 2 ст. 222 УК РФ.

6 апреля СК сообщил о задержании в Петербурге и Москве восьмерых подозреваемых по уголовному делу. Позднее они были арестованы. 18 апреля был арестован и предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек.

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Инфографика Теракт в Санкт-Петербурге: хроника событий Теракт в Санкт-Петербурге: хроника событий

Взрыв неустановленного устройства произошел в Петербурге 3 апреля около 14:40 мск в вагоне поезда на перегоне между станциями метро "Технологический институт" и "Сенная площадь". Следственный комитет РФ квалифицировал происшествие как теракт.

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