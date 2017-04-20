Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

УФСИН по итогам проверки после смерти топ-менеджера Роскосмоса взяло на контроль СИЗО №5

Происшествия
20 апреля, 18:51 дата обновления: 20 апреля, 19:14 UTC+3
По результатам проверки к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 14 сотрудников управления
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Следственный изолятор №5 ("Водник") управления ФСИН по Москве по итогам проверки, проведенной после смерти в камере от ножевых ранений исполнительного директора Роскосмоса Владимира Евдокимова, взят на особый контроль столичного УФСИН.

"СИЗО №5 поставлен на контроль УФСИН России по Москве как учреждение со сложной оперативной обстановкой. Разработан план оказания практической помощи, со стороны аппарата УФСИН организованы регулярные проверки работ по устранению выявленных недостатков", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

После смерти Евдокимова в камере СИЗО глава УФСИН по Москве Сергей Мороз назначил служебную проверку. Он пообещал разобраться во всех обстоятельствах ЧП, в том числе выяснить, как в камеру попал нож и в чем была недоработка сотрудников СИЗО. "Мы крайне обеспокоены той ситуацией, которая у нас сложилась в СИЗО, поэтому соответствующие организационные выводы, в том числе кадровые, будут сделаны для того, чтобы подобных ситуаций больше не возникало", - пообещал ранее Мороз.

Как сообщили в четверг в УФСИН, в ходе проведенной проверки выявлены нарушения организации режима на территории СИЗО, а также контроля и надзора за поведением лиц, содержащихся под стражей.

Наказаны 14 человек

По результатам проверки принят ряд кадровых решений - 14 сотрудников УФСИН привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе с понижением в должности или увольнением. Кроме того, назначен новый руководитель следственного изолятора №5 вместо временно исполнявшего обязанности начальника учреждения Алексея Горбачева, который находится в стадии увольнения из уголовно-исполнительной системы. Он был врио начальника СИЗО с 21 декабря 2015 года. За это время в СИЗО случился еще один инцидент - 13 января прошлого года совершил побег обвиняемый в попытке крупного сбыта наркотиков 22-летний гражданин Таджикистана, выдавший себя за сокамерника, который должен был выйти на свободу.

Новым руководителем СИЗО на северо-западе Москвы (11-м руководителем в истории СИЗО, действующего с 1992 года на месте бывшего ЛТП - прим. ТАСС) стал Денис Папуша, возглавлявший ранее, по данным СМИ, СИЗО № 1 УФСИН по Краснодарскому краю.

Смерть Евдокимова

Исполнительный директор Роскосмоса по контролю за качеством и надежностью Владимир Евдокимов был помещен в СИЗО в декабре 2016 года по делу о хищении имущества самолетостроительной корпорации "МиГ" на 200 млн рублей. 18 марта 2017 года он был обнаружен с тремя колото-резаными ранениями в туалетной комнате камеры. Одиннадцать его сокамерников заявили, что ничего не слышали и не видели.

СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

Смотрите также

Конфликт из-за спального места стал причиной перевода Евдокимова в другую камеру СИЗО
Московский омбудсмен пообщалась в СИЗО с сокамерниками погибшего топ-менеджера Роскосмоса
В камере, где нашли тело Евдокимова, не было системы видеонаблюдения

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
2
Теракт в Петербурге финансировался из Турции членами международной террористической группы
3
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
4
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
5
Солист "Воплей Видоплясова" предложил согнать в гетто всех, кто не выучит украинский язык
6
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
7
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
Темы дня
Загрузка...
Реклама