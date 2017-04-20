УФСИН по итогам проверки после смерти топ-менеджера Роскосмоса взяло на контроль СИЗО №5

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Следственный изолятор №5 ("Водник") управления ФСИН по Москве по итогам проверки, проведенной после смерти в камере от ножевых ранений исполнительного директора Роскосмоса Владимира Евдокимова, взят на особый контроль столичного УФСИН.

"СИЗО №5 поставлен на контроль УФСИН России по Москве как учреждение со сложной оперативной обстановкой. Разработан план оказания практической помощи, со стороны аппарата УФСИН организованы регулярные проверки работ по устранению выявленных недостатков", - сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

После смерти Евдокимова в камере СИЗО глава УФСИН по Москве Сергей Мороз назначил служебную проверку. Он пообещал разобраться во всех обстоятельствах ЧП, в том числе выяснить, как в камеру попал нож и в чем была недоработка сотрудников СИЗО. "Мы крайне обеспокоены той ситуацией, которая у нас сложилась в СИЗО, поэтому соответствующие организационные выводы, в том числе кадровые, будут сделаны для того, чтобы подобных ситуаций больше не возникало", - пообещал ранее Мороз.

Как сообщили в четверг в УФСИН, в ходе проведенной проверки выявлены нарушения организации режима на территории СИЗО, а также контроля и надзора за поведением лиц, содержащихся под стражей.

Наказаны 14 человек

По результатам проверки принят ряд кадровых решений - 14 сотрудников УФСИН привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, в том числе с понижением в должности или увольнением. Кроме того, назначен новый руководитель следственного изолятора №5 вместо временно исполнявшего обязанности начальника учреждения Алексея Горбачева, который находится в стадии увольнения из уголовно-исполнительной системы. Он был врио начальника СИЗО с 21 декабря 2015 года. За это время в СИЗО случился еще один инцидент - 13 января прошлого года совершил побег обвиняемый в попытке крупного сбыта наркотиков 22-летний гражданин Таджикистана, выдавший себя за сокамерника, который должен был выйти на свободу.

Новым руководителем СИЗО на северо-западе Москвы (11-м руководителем в истории СИЗО, действующего с 1992 года на месте бывшего ЛТП - прим. ТАСС) стал Денис Папуша, возглавлявший ранее, по данным СМИ, СИЗО № 1 УФСИН по Краснодарскому краю.

Смерть Евдокимова

Исполнительный директор Роскосмоса по контролю за качеством и надежностью Владимир Евдокимов был помещен в СИЗО в декабре 2016 года по делу о хищении имущества самолетостроительной корпорации "МиГ" на 200 млн рублей. 18 марта 2017 года он был обнаружен с тремя колото-резаными ранениями в туалетной комнате камеры. Одиннадцать его сокамерников заявили, что ничего не слышали и не видели.

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