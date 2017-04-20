Адвокат Маркелова не знает об изъятых у его подзащитного предметах искусства

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Адвокат обвиняемого в получении взятки бывшего главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова не располагает информацией об изъятых у его подзащитного предметах искусства при обыске в доме в Йошкар-Оле.
"Мне ничего об этом не известно. При самом обыске меня не было, следователь ничего мне об этом не говорил", - сказал ТАСС адвокат Алексей Дудник.
Ранее региональные СМИ сообщили, что в ходе обысков были изъяты рукописи Николая Карамзина, прижизненное издание стихов А. С. Пушкина с личным автографом, произведения искусства известных итальянских художников Сандро Боттичелли и Рафаэля, а также скульпторов и архитекторов эпохи Возрождения.
Главное управление СК РФ по расследованию особо важных дел предъявило Маркелову обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), его предполагаемая соучастница Наталия Кожанова обвинена по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве").
По данным следствия, Маркелов через Кожанову получил от третьего фигуранта дела - учредителя птицефабрики "Акашевская" Николая Криваша - более 235 млн рублей в качестве взятки за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса. Никто из фигурантов дела не признает свою вину. Басманный суд Москвы арестовал Маркелова и Кожанову до 12 июня.