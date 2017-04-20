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Опознание погибших при крушении сухогруза украинцев пройдет в России

Происшествия
20 апреля, 19:15 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 20, апреля. /ТАСС
В генконсульстве Украины в Ростове-на-Дону сообщили, что будет оказана помощь в транспортировке родственников погибших в РФ
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апреля. /ТАСС/. Опознание тел погибших при крушении сухогруза "Герои Арсенала" граждан Украины пройдет на территории Российской Федерации. Генконсульство Украины в Ростове-на-Дону окажет всю помощь в транспортировке родственников погибших с территории Украины в Россию, сообщил корреспонденту ТАСС по телефону генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Виталий Москаленко.

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"Опознание тел погибших граждан Украины пройдет на территории России. Родственники погибших, а также членов экипажа, которые до сих пор не найдены, предупреждены об этом. Людям будет оказана помощь в транспортировке с территории Украины в Россию", - сказал собеседник агентства.

По его словам, диппредставительство также находится в постоянном контакте с ГУ МЧС по Краснодарскому краю, оператором сухогруза "Герои Арсенала" - турецкой компанией Gunes shipping.

Он добавил, что все украинцы, находившиеся на борту судна, застрахованы в турецкой страховой компании. "Известно, что граждане Украины были застрахованы в турецкой страховой компании. Сумма страховых выплат мне пока неизвестна", - сказал Москаленко.

Стоявший на рейде сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Удалось спасти моториста, который был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения. Еще три члена экипажа погибли, поиски остальных восьми продолжаются.

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