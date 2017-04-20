Суд Набережных Челнов отказался арестовать избивших адвокатов полицейских

Судья Набережночелнинского городского суда Мансур Саитгареев отказался удовлетворить ходатайство следователя, который требовал поместить двух сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью Управления угрозыска МВД Татарстана из Набережных Челнов. Об этом ТАСС рассказала адвокат потерпевшей стороны Ирина Хрунова.

Старший оперуполномоченный Тимур Гарифуллин и оперуполномоченный Ильгам Сафин обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 222 УК РФ), фальсификация доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности (ч.3, ч.4 ст. 303 УК РФ).

По данным следствия, 17 августа 2016 года Гарифуллин и Сафин вместе с сотрудниками ОМОНа с автоматами ворвались в Набережночелнинскую коллегию адвокатов. Полицейские избили трех адвокатов, находившихся на рабочем месте, и двух безоружных мужчин, не представлявших никакой опасности. Каких-либо законных оснований для применения физической силы, наручников и огнестрельного оружия у правоохранителей не имелось. Один из потерпевших получил закрытый перелом девяти ребер.

Более того, согласно материалам дела, в феврале 2017 года двое оперуполномоченных незаконно купили обрез ружья «Иж-5» и предоставили осужденному мобильник, чтобы тот нашел человека, готового признаться в незаконном обороте оружия.

Причастность Гарифуллина и Сафина к совершению преступлений подтверждается частично показаниями самих оперативников, а также потерпевших, свидетелей и другими материалами дела, заявили в Следственном комитете.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для Сафина и Гарифуллина с подписки о невыезде на заключение под стражу в апреле 2017 года. Однако судья отказался удовлетворить заявление следователя. Потерпевшая сторона решила оспорить это решение в Верховном суде Татарстана, рассмотрение апелляции пройдет 21 апреля.