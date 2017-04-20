Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд Набережных Челнов отказался арестовать избивших адвокатов полицейских

Происшествия
20 апреля, 19:20 UTC+3
Сотрудники МВД Татарстана из Набережных Челнов обвиняются в совершении тяжких преступлений: фальсификации доказательств, превышении полномочий с применением насилия и незаконном обороте оружия
Поделиться
Материал из 1 страницы

Судья Набережночелнинского городского суда Мансур Саитгареев отказался удовлетворить ходатайство следователя, который требовал поместить двух сотрудников отдела по борьбе с организованной преступностью Управления угрозыска МВД Татарстана из Набережных Челнов. Об этом ТАСС рассказала адвокат потерпевшей стороны Ирина Хрунова.

Старший оперуполномоченный Тимур Гарифуллин и оперуполномоченный Ильгам Сафин обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 222 УК РФ), фальсификация доказательств по уголовному делу и результатов оперативно-розыскной деятельности (ч.3, ч.4 ст. 303 УК РФ).

По данным следствия, 17 августа 2016 года Гарифуллин и Сафин вместе с сотрудниками ОМОНа с автоматами ворвались в Набережночелнинскую коллегию адвокатов. Полицейские избили трех адвокатов, находившихся на рабочем месте, и двух безоружных мужчин, не представлявших никакой опасности. Каких-либо законных оснований для применения физической силы, наручников и огнестрельного оружия у правоохранителей не имелось. Один из потерпевших получил закрытый перелом девяти ребер.

Более того, согласно материалам дела, в феврале 2017 года двое оперуполномоченных незаконно купили обрез ружья «Иж-5» и предоставили осужденному мобильник, чтобы тот нашел человека, готового признаться в незаконном обороте оружия.

Причастность Гарифуллина и Сафина к совершению преступлений подтверждается частично показаниями самих оперативников, а также потерпевших, свидетелей и другими материалами дела, заявили в Следственном комитете. 

Следствие обратилось в суд с ходатайством об изменении меры пресечения для Сафина и Гарифуллина с подписки о невыезде на заключение под стражу в апреле 2017 года. Однако судья отказался удовлетворить заявление следователя. Потерпевшая сторона решила оспорить это решение в Верховном суде Татарстана, рассмотрение апелляции пройдет 21 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
2
Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского военного советника
3
Верховный суд РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и ликвидировал ее
4
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
5
Солист "Воплей Видоплясова" предложил согнать в гетто всех, кто не выучит украинский язык
6
Шаманов предложил провести расследование слов главы "Инвалидов войны" в адрес Клинцевича
7
Верховный суд РФ 20 апреля проведет прения по иску о ликвидации "Свидетелей Иеговы"
Темы дня
Загрузка...
Реклама