Родным погибшего при крушении сухогруза моряка из Новороссийска выделят 1 млн рублей

Доступ МСБ к лесным угодьям поможет увеличить доходы регионовЭкономика и бизнес 20 апреля, 20:39
Жилберто Силва: Россия вдохновит болельщиков, которые приедут на Кубок конфедерацийСпорт 20 апреля, 20:31
Погодная аномалия в ПФО вывела из строя коммунальное хозяйство регионовВ стране 20 апреля, 20:25
Совбез ООН принял заявление по КНДР, учитывающее замечания РоссииМеждународная панорама 20 апреля, 20:12
Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского военного советникаАрмия и ОПК 20 апреля, 20:11
Участники Ялтинского форума высоко оценили экономический потенциал КрымаЭкономика и бизнес 20 апреля, 20:08
Мутко поставил под сомнение разработанный Родченковым метод обнаружения туринаболаСпорт 20 апреля, 20:04
CNN: телеведущему Fox выплатят десятки миллионов долларов за досрочный уход с телеканалаМеждународная панорама 20 апреля, 20:03
Единороссы отозвали подписи под законопроектом о перезахоронении ЛенинаОбщество 20 апреля, 19:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КРАСНОДАР, 20 апреля. /ТАСС/. Родные погибшего моряка судна "Герои Арсенала", затонувшего в Керченском проливе, получат 1 млн рублей. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края.
"Решением главы региона (Вениамина Кондратьева) из краевого бюджета семье Андрея Ведерникова будет выделен 1 млн рублей. Кроме того, губернатор поручил главе Новороссийска Игорю Дяченко оказать всю необходимую помощь при проведении траурных мероприятий, связанных с похоронами моряка", - добавили в администрации.
По данным пресс-службы, пожилой отец моряка проживает в Новороссийске. О дате похорон пока не сообщается.
Стоявший на рейде сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Удалось спасти моториста, который был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения. Еще три члена экипажа погибли, поиски остальных восьми продолжаются.
Ранее ТАСС сообщал, что погибшие предварительно опознаны. Это россиянин Андрей Ведерников - старший помощник капитана, и два гражданина Украины - матрос Николай Ганчевский и моторист Гончаренко.