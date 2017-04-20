Родным погибшего при крушении сухогруза моряка из Новороссийска выделят 1 млн рублей

КРАСНОДАР, 20 апреля. /ТАСС/. Родные погибшего моряка судна "Герои Арсенала", затонувшего в Керченском проливе, получат 1 млн рублей. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе администрации Краснодарского края.

"Решением главы региона (Вениамина Кондратьева) из краевого бюджета семье Андрея Ведерникова будет выделен 1 млн рублей. Кроме того, губернатор поручил главе Новороссийска Игорю Дяченко оказать всю необходимую помощь при проведении траурных мероприятий, связанных с похоронами моряка", - добавили в администрации.

По данным пресс-службы, пожилой отец моряка проживает в Новороссийске. О дате похорон пока не сообщается.

Стоявший на рейде сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Удалось спасти моториста, который был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения. Еще три члена экипажа погибли, поиски остальных восьми продолжаются.

Ранее ТАСС сообщал, что погибшие предварительно опознаны. Это россиянин Андрей Ведерников - старший помощник капитана, и два гражданина Украины - матрос Николай Ганчевский и моторист Гончаренко.