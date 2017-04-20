Суд отказался арестовывать бывшего вице-спикера парламента Карелии за вандализм

Доступ МСБ к лесным угодьям поможет увеличить доходы регионовЭкономика и бизнес 20 апреля, 20:39
Жилберто Силва: Россия вдохновит болельщиков, которые приедут на Кубок конфедерацийСпорт 20 апреля, 20:31
Погодная аномалия в ПФО вывела из строя коммунальное хозяйство регионовВ стране 20 апреля, 20:25
Совбез ООН принял заявление по КНДР, учитывающее замечания РоссииМеждународная панорама 20 апреля, 20:12
Минобороны подтвердило гибель в Сирии российского военного советникаАрмия и ОПК 20 апреля, 20:11
Участники Ялтинского форума высоко оценили экономический потенциал КрымаЭкономика и бизнес 20 апреля, 20:08
Мутко поставил под сомнение разработанный Родченковым метод обнаружения туринаболаСпорт 20 апреля, 20:04
CNN: телеведущему Fox выплатят десятки миллионов долларов за досрочный уход с телеканалаМеждународная панорама 20 апреля, 20:03
Единороссы отозвали подписи под законопроектом о перезахоронении ЛенинаОбщество 20 апреля, 19:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕТРОЗАВОДСК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Петрозаводский городской суд отказался арестовывать бывшего заместителя председателя Законодательного собрания Карелии 36-летнего Алексея Гаврилова, которого обвинили в организации нанесения оскорбительных надписей против политических конкурентов во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гаврилова Алексея Васильевича отказать. Гаврилова освободить из-под стражи в зале суда", - сказал судья Александр Смирнов.
Как сказала следователь полиции Наталья Момотова, экс-парламентарий обвиняется по ч. 2 ст. 214 УК РФ "Вандализм, совершенный в составе организованной группы по политическим мотивам". По ее словам, 15 сентября 2016 года Гаврилов являлся заместителем председателя Законодательного собрания Карелии V созыва, кандидатом в депутаты регионального парламента от партии "Справедливая Россия" и решил подорвать деловую репутацию, дискредитировать конкурентов от "Единой России" и "Яблока". Для этого он предложил двум знакомым по 20 тыс. рублей за нанесение на стены зданий рядом с избирательными участками нецензурных надписей "по мотивам политической ненависти" против кандидатов. Гаврилов указал им на карте города более 20 домов, на которые на следующий день надписи были нанесены.
"Обвинения беспочвенные", - отметил Гаврилов.
Следователь просила суд арестовать Гаврилова, так как он может скрыться от следствия и оказать давление на участников уголовного дела. Срок Момотова не назвала. Адвокаты, сам Гаврилов и представитель прокуратуры просили отказать в удовлетворении ходатайства по причине его незаконности.
Гаврилов был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Петрозаводске утром 19 апреля. С 2011 до 2016 года являлся депутатом Законодательного собрания Карелии V созыва, в частности, занимал пост заместителя председателя регионального парламента. Он член партии "Справедливая Россия" и редактор партийной газеты "Нам все ясно".