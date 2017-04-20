Суд отказался арестовывать бывшего вице-спикера парламента Карелии за вандализм

ПЕТРОЗАВОДСК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Петрозаводский городской суд отказался арестовывать бывшего заместителя председателя Законодательного собрания Карелии 36-летнего Алексея Гаврилова, которого обвинили в организации нанесения оскорбительных надписей против политических конкурентов во время предвыборной кампании 2016 года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Гаврилова Алексея Васильевича отказать. Гаврилова освободить из-под стражи в зале суда", - сказал судья Александр Смирнов.

Как сказала следователь полиции Наталья Момотова, экс-парламентарий обвиняется по ч. 2 ст. 214 УК РФ "Вандализм, совершенный в составе организованной группы по политическим мотивам". По ее словам, 15 сентября 2016 года Гаврилов являлся заместителем председателя Законодательного собрания Карелии V созыва, кандидатом в депутаты регионального парламента от партии "Справедливая Россия" и решил подорвать деловую репутацию, дискредитировать конкурентов от "Единой России" и "Яблока". Для этого он предложил двум знакомым по 20 тыс. рублей за нанесение на стены зданий рядом с избирательными участками нецензурных надписей "по мотивам политической ненависти" против кандидатов. Гаврилов указал им на карте города более 20 домов, на которые на следующий день надписи были нанесены.

"Обвинения беспочвенные", - отметил Гаврилов.

Следователь просила суд арестовать Гаврилова, так как он может скрыться от следствия и оказать давление на участников уголовного дела. Срок Момотова не назвала. Адвокаты, сам Гаврилов и представитель прокуратуры просили отказать в удовлетворении ходатайства по причине его незаконности.

Гаврилов был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Петрозаводске утром 19 апреля. С 2011 до 2016 года являлся депутатом Законодательного собрания Карелии V созыва, в частности, занимал пост заместителя председателя регионального парламента. Он член партии "Справедливая Россия" и редактор партийной газеты "Нам все ясно".