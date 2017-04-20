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Эксперты: в районе крушения сухогруза в Черном море часто гибнут суда

Происшествия
20 апреля, 21:37 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 20, апреля. /ТАСС
По словам специалистов, в районе ЧП часто бывает сильное волнение, которого должны избегать суда класса "река-море"
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КРАСНОДАР, 20 апреля. /ТАСС/. Сухогруз "Герои Арсенала" затонул в районе Черного моря, где часто происходят кораблекрушения, рассказала ТАСС инспектор Международной федерации транспортных рабочих (МФТ) в Новороссийске Ольга Ананьина.

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"Ежегодно в ноябре, феврале, начале весны в этом районе гибнут суда. Был год, когда сразу три судна подряд за одну зимнюю навигацию затонули", - отметила собеседница агентства.

В том, что в данном районе часто тонут корабли, нет ничего мистического, полагают эксперты. По словам председателя Черноморско-Азовской территориальной организации Российского профсоюза моряков Алексея Белякова, волны в этом месте усиливаются, соответственно растет нагрузка на судно.

"Учитывая место, куда оно (судно) вышло, там сначала глубоко, потом становится мельче - волны там начинают набирать высоту и, соответственно, амплитуду. Когда на такую волну попадает старый корабль, его начинает ломать. Поэтому у судов класса "река-море" и есть ряд ограничений", - пояснил Беляков.

Класс не для шторма

По словам первого заместителя председателя Российского профессионального союза моряков Игоря Ковальчука, класс судна "река-море" означает, что корабль должен избегать сильного волнения моря.

"Изначально они (суда класса "река-море" - прим. ТАСС) призваны ходить по рекам, но при помощи конструктивных доработок эти суда сделали "река-море", чтобы не перегружать груз в устьях рек на морские суда. Такие суда имеют существенные ограничения и по району плавания, и по волнению моря - они не могут больше определенного уровня высоты волны выходить в море", - пояснил Ковальчук.

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Он отметил, что на сегодняшний день суда такого класса используют не только иностранные, но и отечественные судовладельцы. "Использование таких судов с большим сроком службы приводит к трагедиям", - заявил эксперт.

Стоявший на рейде сухогруз "Герои Арсенала" потерпел крушение 19 апреля в акватории Черного моря, сигнал SOS от капитана поступил около 04:00 мск. На борту находились 12 членов экипажа - девять граждан Украины, двое россиян и один гражданин Грузии. Спасенный гражданин Украины, моторист 1982 года рождения, весь вчерашний день находился на борту спасательного судна - танкера "Волгонефть 18". Он был поднят из воды с признаками сильного переохлаждения.

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