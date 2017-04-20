Виктория Насырова переведена в тюремную психиатрическую больницу в США

НЬЮ-ЙОРК, 20 апреля. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Подозреваемая в убийстве и многочисленных кражах россиянка Виктория Насырова переведена из общей камеры нью-йоркской тюрьмы на Райкерс-Айланд в психиатрическую клинику. Информация об этом содержится в базе данных Департамента исполнения наказаний Нью-Йорка.

Причины такого решения не раскрываются. Представитель клиники в ответ на соответствующий запрос ТАСС уточнил, что "информация о причинах перевода Насыровой под медицинский контроль не может быть предоставлена согласно действующим инструкциям". По данным Департамента исполнения наказаний Нью-Йорка, Виктория Насырова 1975 года рождения помещена под арест 20 марта текущего года. Судебные слушания по ее делу намечены на 1 мая этого года.

Тюремная клиника Элмхерст расположена в районе Квинс города Нью-Йорк и предназначена для находящихся под арестом женщин, которые нуждаются в безотлагательном лечении психиатрических расстройств. Тюремное отделение клиники обеспечено необходимыми условиями безопасности и круглосуточной охраной.

41-летняя Насырова подозревается в США в многочисленных правонарушениях. Ранее Верховный суд Бруклина предъявил ей обвинения в серии грабежей и отравлений, которые были совершены в Нью-Йорке; россиянка свою вину отрицала. В частности, как считает следствие, Насырова находила потенциальных жертв-мужчин на русскоязычных сайтах знакомств, назначала им свидания, а при встрече подмешивала в напитки или еду сильнодействующие вещества, после чего грабила, забирая наличные деньги, банковские карточки и ювелирные изделия.

В России Виктория Насырова подозревается в убийстве 54-летней Аллы Алексеенко, совершенном в октябре 2014 года в Краснодаре с целью кражи. Предположительно, подозреваемая похитила у Алексеенко 3 млн рублей, которые та получила при продаже дома, а также $17 тыс. наличными и ювелирные изделия. Насырову также подозревают в таинственном исчезновении собственников двухкомнатной квартиры, которая была продана с ее помощью.

По данным следствия, после совершения данных преступлений россиянка по подложным документам перебралась в Мексику, а оттуда в Нью-Йорк и с ноября 2014 года проживала в районе Бруклин. С 2015 года она находилась в международном розыске по запросу российских властей. С конца 2016 года женщина начала вести открытую жизнь в социальной сети Facebook, благодаря чему в марте этого года ее смог разыскать бывший полицейский, а ныне частный детектив Герман Уэйсберг, нанятый родственниками убитой Алексеенко. Насырова была задержана в Бруклине 20 марта этого года в квартире, где она проживала.