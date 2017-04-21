К поиску людей с перевернувшегося у берегов Приморья катера привлечены суда и авиация

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ВЛАДИВОСТОК, 21 апреля. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Суда, проходящие у берегов Тернейского района Приморья, и рейсовый вертолет МИ-8 были привлечены к поискам людей, пропавших 19 апреля во время опрокидывания катера. Обнаружено тело одного из них. Судьба еще двоих остается неизвестной, сообщает пресс-служба главного управления МЧС региона.
"На берегу в 5 км южнее поселка Усть-Соболевка, было обнаружено тело одного из пропавших, без признаков жизни и передано правоохранительным органам. Всего осмотрено 17 км прибрежной полосы и 28,5 кв. км водной поверхности. В поисках участвуют полиция, местные жители и охотники. Попутный поиск в данном районе осуществляли проходящие суда, а также вертолет МИ-8, выполняющий регулярный "Терней - Усть-Соболевка", - сообщил ТАСС представитель ведомства.
19 апреля в прибрежной полосе в районе поселка Усть-Соболевка произошло опрокидывание катера, на котором находились три человека.
Усть-Соболевка - небольшое село с населением чуть более 200 человек в Тернейском районе на севере Приморья в 700 км к северу от Владивостока.