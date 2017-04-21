Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Канаде 12-летний ребенок случайно застрелил сверстника из пистолета

Происшествия
21 апреля, 5:45 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Трое детей в возрасте 11 и 12 лет играли с оружием, которое нашли в доме одного из них. Сразу после трагедии полицейские задержали стрелявшего и его отца
Поделиться
Материал из 1 страницы

ОТТАВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Ребенок застрелил своего друга, когда они играли с пистолетом в отдаленном индейском поселении Гарден-Хилл в канадской провинции Манитоба. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

По данным полиции, трое детей в возрасте 11 и 12 лет нашли в доме одного из них оружие. В итоге 12-летний мальчик убил 11-летнего. Сразу после трагедии правоохранители задержали стрелявшего и его отца.

Ребенку предъявлены обвинения в неосторожном обращении с оружием, повлекшим смерть человека, а его отцу - в ненадлежащем хранении оружия. В настоящее время они отпущены до решения суда.

Других подробностей случившегося не приводится. Гарден-Хилл находится примерно в 600 км к северо-востоку от Виннипега - столицы Манитобы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Канада
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
2
The Guardian: председатель Европарламента допустил пересмотр итогов Brexit
3
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
4
Шульгин: четыре страны поддержали предложение России и Ирана по инциденту в Идлибе
5
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
6
Теракт в Петербурге финансировался из Турции членами международной террористической группы
7
В Одесской области нашли бомбу в автомобиле мэра Измаила
Темы дня
Загрузка...
Реклама