В Канаде 12-летний ребенок случайно застрелил сверстника из пистолета

ОТТАВА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Ребенок застрелил своего друга, когда они играли с пистолетом в отдаленном индейском поселении Гарден-Хилл в канадской провинции Манитоба. Об этом в четверг сообщил телеканал CBC.

По данным полиции, трое детей в возрасте 11 и 12 лет нашли в доме одного из них оружие. В итоге 12-летний мальчик убил 11-летнего. Сразу после трагедии правоохранители задержали стрелявшего и его отца.

Ребенку предъявлены обвинения в неосторожном обращении с оружием, повлекшим смерть человека, а его отцу - в ненадлежащем хранении оружия. В настоящее время они отпущены до решения суда.

Других подробностей случившегося не приводится. Гарден-Хилл находится примерно в 600 км к северо-востоку от Виннипега - столицы Манитобы.