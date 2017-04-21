Ученые: Boeing MH370 находится севернее той зоны в океане, где его искали

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СИДНЕЙ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Эксперты австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) пришли к выводу, что пропавший в марте 2014 года в Индийском океане малайзийский Boeing (MH370) находится чуть севернее той зоны, в которой на протяжении почти трех лет велись его поиски. Об этом говорится в докладе специалистов CSIRO, подготовленном для Австралийского бюро безопасности на транспорте (АББТ).
Это уже второй подобный доклад австралийских ученых, которые основывают свои выводы на результатах моделирования подводных течений в Индийском океане к западу от Австралии, учитывая при этом, что несколько обломков пропавшего авиалайнера были впоследствии обнаружены у берегов Африки. На этот раз ученые даже использовали обломок настоящего флаперона (элемента крыла), схожий с обнаруженным у восточного побережья Африки. В результате компьютерного моделирования и реальных испытаний они пришли к выводу, что самолет, скорее всего, находится в зоне площадью около 25 тыс. квадратных километров, расположенной к северу от той зоны, где его безуспешно искали.
"Такое же вывод содержался в нашем первом докладе (опубликованного в декабре 2016 года - прим. ТАСС), и главная разница сейчас состоит в том, что мы стали более уверенными в правильности наших расчетов", - пояснил один из авторов доклада Дэвид Гриффин.
Принадлежавший авиакомпании "Малайзийские авиалинии" самолет Boeing 777-200 выполнял рейс MH370 по маршруту Куала-Лумпур - Пекин в ночь с 7 на 8 марта 2014 года. Примерно через два часа после вылета связь с лайнером прервалась. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. В январе 2015 года власти Малайзии признали, что самолет потерпел катастрофу, а все находившиеся на его борту 239 человек погибли.
В ходе продолжавшихся почти три года поисков была обследована обширная зона к западу от Австралии общей площадью 120 тысяч квадратных километров, но никаких следов пропавшего авиалайнера обнаружено не было. В результате министры транспорта Китая, Малайзии и Австралии объявили, что поиски будут приостановлены и их возможно будет возобновить только "в случае появления какой-либо новой и заслуживающей доверия информации, способной помочь определить точное местоположение самолета".