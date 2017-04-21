В штате Арканзас впервые за 12 лет проведена смертная казнь

Пострадавшим от засухи в 2016 году аграриям в Забайкалье выделят 63 млн руб.Сибирь 21 апреля, 10:07
Панарин: "Чикаго" не показал игру, которая должна быть в плей-офф НХЛСпорт 21 апреля, 10:04
"Норильский никель" примет решение по спонсорству ФК "Динамо" в конце апреляСпорт 21 апреля, 10:01
Сам себе издатель: как опубликовать книгуКультура 21 апреля, 10:00
44 года работы, 48 лет величия: факты о первом храме Христа СпасителяОбщество 21 апреля, 10:00
Екимов: Крым является приоритетным регионом для создания центра сборных РФ по велоспортуСпорт 21 апреля, 9:59
Бобровский: "Коламбус" должен извлечь урок после вылета из плей-офф НХЛСпорт 21 апреля, 9:49
Боец Сидельников не подписал контракт с Bellator из-за травмыСпорт 21 апреля, 9:23
ФК "Оренбург" намерен продлить контракт с главным тренером Робертом ЕвдокимовымСпорт 21 апреля, 9:14
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Первый с 2005 года смертный приговор приведен в исполнение 21 апреля утром в штате Арканзас на юге США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местного управления исправительных учреждений.
51-летний Лиделл Ли был осужден и приговорен к смертной казни за убийство девушки в 1993 году. Юридический процесс по делу длился более 20 лет.
Как добавляет агентство, Ли был первым из восьми человек, чей смертный приговор должен был быть приведен в исполнение в текущем месяце в соответствии с постановлением главы Арканзаса Асы Хатчинсона. Однако позже в связи с протестами компании McKesson казнь четырех из них была отложена решением высшего и окружного судов на неопределенный срок до завершения разбирательства на этот счет.
Приговоренным должны были сделать инъекцию обезболивающего и еще двух веществ, одно из которых предназначено для остановки сердца, другое - для прекращения работы легких. Один из этих препаратов власти штата закупили у McKesson, при этом они, как утверждают в компании, не разъяснили, как планируют применять данное средство. Представители McKesson полагали, что вещество используют в медицинских целях. Компания потребовала от властей Арканзаса отменить сделку и вернуть препарат, однако этого пока не произошло.
В последние годы власти многих других американских штатов также столкнулись с ростом дефицита ядов, применяемых для "смертельного укола". Это было вызвано, в частности, тем, что европейские производители данных веществ прекратили их поставки в США, так как выступают против смертной казни. В общей сложности смертная казнь разрешена в 31 американском штате.