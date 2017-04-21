В штате Арканзас впервые за 12 лет проведена смертная казнь

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Первый с 2005 года смертный приговор приведен в исполнение 21 апреля утром в штате Арканзас на юге США. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя местного управления исправительных учреждений.

51-летний Лиделл Ли был осужден и приговорен к смертной казни за убийство девушки в 1993 году. Юридический процесс по делу длился более 20 лет.

Как добавляет агентство, Ли был первым из восьми человек, чей смертный приговор должен был быть приведен в исполнение в текущем месяце в соответствии с постановлением главы Арканзаса Асы Хатчинсона. Однако позже в связи с протестами компании McKesson казнь четырех из них была отложена решением высшего и окружного судов на неопределенный срок до завершения разбирательства на этот счет.

Приговоренным должны были сделать инъекцию обезболивающего и еще двух веществ, одно из которых предназначено для остановки сердца, другое - для прекращения работы легких. Один из этих препаратов власти штата закупили у McKesson, при этом они, как утверждают в компании, не разъяснили, как планируют применять данное средство. Представители McKesson полагали, что вещество используют в медицинских целях. Компания потребовала от властей Арканзаса отменить сделку и вернуть препарат, однако этого пока не произошло.

В последние годы власти многих других американских штатов также столкнулись с ростом дефицита ядов, применяемых для "смертельного укола". Это было вызвано, в частности, тем, что европейские производители данных веществ прекратили их поставки в США, так как выступают против смертной казни. В общей сложности смертная казнь разрешена в 31 американском штате.