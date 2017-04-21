Глава департамента строительства "Аэрофлота" подозревается в мошенничестве на 25 млн руб.

МОСКВА, 21 апреля /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора департамента строительства зданий и сооружений ПАО "Аэрофлот". Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Татьяна Морозова, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По данным следствия, директор департамента строительства зданий и сооружений ПАО "Аэрофлот", узнав, что представители компании, судившейся с "Аэрофлотом" за оплату электроэнергии на 120 млн рублей, решили дать взятку судье арбитражного апелляционного суда, предложил свою помощь путем передачи судье взятки в размере 25 млн рублей. Затем он похитил полученные от них в мае-июне 2015 года деньги.

"Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина свою вину в инкриминируемом преступлении не признал. На время следствия в качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу", - сообщила представитель ММСУТ.