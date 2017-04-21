Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава департамента строительства "Аэрофлота" подозревается в мошенничестве на 25 млн руб.

Происшествия
21 апреля, 10:08 дата обновления: 21 апреля, 10:16 UTC+3
По данным следствия, топ-менеджер получил деньги под видом взятки судье якобы за отмену решения суда
Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСC

МОСКВА, 21 апреля /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора департамента строительства зданий и сооружений ПАО "Аэрофлот". Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Татьяна Морозова, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По данным следствия, директор департамента строительства зданий и сооружений ПАО "Аэрофлот", узнав, что представители компании, судившейся с "Аэрофлотом" за оплату электроэнергии на 120 млн рублей, решили дать взятку судье арбитражного апелляционного суда, предложил свою помощь путем передачи судье взятки в размере 25 млн рублей. Затем он похитил полученные от них в мае-июне 2015 года деньги.

"Допрошенный в качестве подозреваемого мужчина свою вину в инкриминируемом преступлении не признал. На время следствия в качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу", - сообщила представитель ММСУТ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
Кудрин назвал систему госуправления РФ "старой скрипучей машиной"
4
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
5
The Guardian: председатель Европарламента допустил пересмотр итогов Brexit
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
В консульстве РФ в Бонне пока не комментируют арест россиянина из-за теракта в Дортмунде
Темы дня
Загрузка...
Реклама