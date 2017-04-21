Полиция задержала подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Видном на 10 млн руб.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин в подмосковном городе Видном, добычей грабителей стали украшения на 10 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции задержаны пятеро подозреваемых. Ими оказались выходцы из Закавказья", - сказала Волк.

По ее словам, подозреваемые в медицинских масках ворвались в ювелирный магазин, где, угрожая сотрудникам пистолетом, разбили витринные стекла и похитили украшения на сумму около 10 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

"В отношении задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - подчеркнула Волк, отметив, что по местам их жительства обнаружены и изъяты часть похищенных украшений, 400 тыс. рублей, медицинские маски, пистолет ПМ и шесть патронов к нему, а также автомобиль, использовавшийся при совершении нападения.

По имеющейся информации, фигуранты также причастны к серии разбойных нападений, совершенных на территории города Москвы в период с 2015 года. Проводятся оперативно- разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанных.