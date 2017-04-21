Число жертв теракта в Петербурге возросло до 15 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Количество жертв теракта в петербургском метро увеличилось до 15 человек.

"В НИИ Джанелидзе в 06:05, находясь в крайне тяжелом состоянии, скончалась женщина 1960 г. р., пострадавшая в теракте 03.04.2017", - написала на свой официальной странице в Twitter вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

По ее данным, в больницах остаются 23 человека: состояние четырех оценивается как средней тяжести, остальных - как удовлетворительное. Семь человек в четверг перевели на амбулаторное лечение.

Взрыв произошел 3 апреля на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта, по последним данным, погибли 15 человек и сам террорист, который привел в действие взрывное устройство. Пострадавшими в петербургском метро признаны 102 человека.