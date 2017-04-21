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Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске

Происшествия
21 апреля, 12:21 дата обновления: 21 апреля, 12:34 UTC+3
В результате погиб сотрудник ведомства и посетитель, нападавший убит
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудник ФСБ и посетитель погибли при стрельбе в приемной управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, нападавший ликвидирован.

"В 17:02 по местному времени (09:02 мск) в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям", - сказали в ЦОС.

В результате погибли сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, граждан одной из стран СНГ. Второй посетитель ранен.

"Нападавший уничтожен. На месте происшествия проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия", - сообщили в ФСБ.

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