Неизвестный открыл огонь в приемной УФСБ в Хабаровске

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудник ФСБ и посетитель погибли при стрельбе в приемной управления ФСБ России по Хабаровскому краю. Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, нападавший ликвидирован.

"В 17:02 по местному времени (09:02 мск) в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям", - сказали в ЦОС.

В результате погибли сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, граждан одной из стран СНГ. Второй посетитель ранен.

"Нападавший уничтожен. На месте происшествия проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия", - сообщили в ФСБ.