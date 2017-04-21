Вологодское УФАС оштрафовало "дочку" "Газпрома" за нарушение сроков ввода газа в жилой дом

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Вологодское УФАС оштрафовало дочернюю компанию "Газпрома", "Газпром газораспределение Вологда", на 300 тысяч рублей за нарушение сроков подключения жилого дома к сетям газораспределения. Об этом сообщается в пресс-релизе ФАС России.

"В антимонопольный орган обратилось физическое лицо с жалобой на компанию. В заявлении было указано, что между ним и АО "Газпром газораспределение Вологда" 20 октября 2014 года был заключен договор, согласно которому общество обязуется осуществить технологическое присоединение индивидуального жилого дома физического лица к сети газораспределения, а заявитель обязуется оплатить эту услугу", - отмечается в пресс-релизе.

При этом срок осуществления мероприятий по подключению истек 29 апреля 2016 года. Дополнительным соглашением к договору срок подключения был продлен до 29 октября 2016 года.

Как следует из материалов дела, мероприятия по подключению жилого дома к сетям газораспределения к установленному сроку выполнены не были: акт о технологическом присоединении подписан сторонами 8 февраля 2017 года.

Таким образом, "Газпром газораспределение Вологда" нарушила сроки, тем самым совершив административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 9.21 КоАП РФ.