Стрельбу в УФСБ в Хабаровске открыл участник неонацистской группы

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МОСКВА/ХАБАРОВСК, 21 апреля. /ТАСС/. Личность открывшего стрельбу в УФСБ по Хабаровскому краю установлена, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Это уроженец и житель Хабаровского края А. В. Конев, 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе", - уточнили в ведомстве.
Оперативно-следственные действия продолжаются.
Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что в 17:02 по местному времени (09:02 мск) в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. В результате погибли два человека - сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, граждан одной из стран СНГ. Второй посетитель ранен. Нападавший уничтожен.
Как передает корреспондент ТАСС с места события, улица Волочаевская, на которой расположено здание управления ФСБ в Хабаровске, оцеплена. В зданиях рядом с управлением - это несколько магазинов, офисы банковских отделений, парикмахерские - приостановлена работа. Посетители и персонал эвакуированы за периметр оцепления.
Управление ФСБ располагается на квартал ниже центральной улицы города, улицы Муравьева-Амурского. Рядом ним расположено здание управления МВД. ЧП произошло вечером в пятницу, когда на улицах находилось большое количество горожан.