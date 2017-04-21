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Стрельбу в УФСБ в Хабаровске открыл участник неонацистской группы

Происшествия
21 апреля, 13:04 дата обновления: 21 апреля, 13:17 UTC+3
Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, стрельбу открыл уроженец и житель Хабаровского края А. В. Конев
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МОСКВА/ХАБАРОВСК, 21 апреля. /ТАСС/. Личность открывшего стрельбу в УФСБ по Хабаровскому краю установлена, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Это уроженец и житель Хабаровского края А. В. Конев, 1999 года рождения. Имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе", - уточнили в ведомстве.

Оперативно-следственные действия продолжаются.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что в 17:02 по местному времени (09:02 мск) в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. В результате погибли два человека - сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, граждан одной из стран СНГ. Второй посетитель ранен. Нападавший уничтожен.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, улица Волочаевская, на которой расположено здание управления ФСБ в Хабаровске, оцеплена. В зданиях рядом с управлением - это несколько магазинов, офисы банковских отделений, парикмахерские - приостановлена работа. Посетители и персонал эвакуированы за периметр оцепления.

Управление ФСБ располагается на квартал ниже центральной улицы города, улицы Муравьева-Амурского. Рядом ним расположено здание управления МВД. ЧП произошло вечером в пятницу, когда на улицах находилось большое количество горожан.

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Стрельба в хабаровском УФСБ
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