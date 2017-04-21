По факту взрыва на шахте в Башкирии возбуждено дело

УФА, 21 апреля. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. По факту взрыва на шахте в городе Сибай (Башкирия) возбуждено уголовное дело, сообщила ТАСС представитель следственного управления СК РФ по республике Светлана Саттарова.

"Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, - сказала собеседница агентства. - В результате инцидента погиб 43-летний гражданин, 51-летний пострадавший находится в больнице".

Пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова уточнила ТАСС, что состояние здоровья пострадавшего оценивается как крайне тяжелое. "У него ожоги различной степени, он находится в Центральной городской больнице. Сейчас к нему вылетела санавиация. Специалисты оценят его состояние и примут решение о транспортировке в Уфу", - добавила она.

Ранее сообщалось, что взрыв аммония произошел на медном руднике на глубине 509 метров. Технологический процесс предприятия не нарушен, взрыв не привел к обрушению. Причины ЧП устанавливаются.

Компания Сибайский Филиал ОАО "Учалинский горно-обогатительный комбинат" основана в 1939 году. В компании работает больше 1000 человек. "Учалинский ГОК " является градообразующим предприятием и производит медный, цинковый концентрат, серный флотационный колчедан. Потребителями продукции являются крупные химико-металлургические предприятия Урала, Северного Кавказа и других регионов России.