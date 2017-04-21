КРАСНОЯРСК, 21 апреля. /ТАСС/. Ространснадзор проводит проверку всех метрополитенов в России, она может завершиться в течение месяца. Об этом сказал ТАСС глава Ространснадзора Виктор Басаргин.

"Мы вообще сейчас проверяем все метрополитены по безопасности. Глобально проверку мы, может быть, в течение месяца завершим", - сказал он.

Ранее Ространснадзор поручил усилить меры безопасности на транспорте, в особенности метрополитене, в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга. Как ранее Басаргин сообщил ТАСС, внеплановая проверка Ространснадзором метрополитена Санкт-Петербурга может закончиться в начале мая. При этом он добавил, что об итогах проверки говорить пока рано.

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 14 пассажиров, более 50 пострадали. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания". Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв мужчины - им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.