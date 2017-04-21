В вещах стрелявшего в приемной ФСБ в Хабаровске не нашли взрывных устройств

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ не обнаружили взрывного устройства у молодого человека, устроившего стрельбу в УФСБ по Хабаровскому краю. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"При осмотре специалистами-взрывотехниками личных вещей А. В. Конева, открывшего стрельбу в приемной управления ФСБ России по Хабаровскому краю, взрывного устройства не обнаружено", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что в 17:02 по местному времени (09:02 мск) в приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел молодой человек и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. В результате погибли два человека - сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей - гражданин одной из стран СНГ. Второй посетитель ранен, а нападавший уничтожен.

Личность открывшего стрельбу установлена, им оказался уроженец и житель Хабаровского края А. В. Конев, 1999 года рождения. Как отметили в ФСБ, есть данные о его принадлежности к неонацистской группе.