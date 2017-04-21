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Организовавший убийство своей семьи 19-летний москвич приговорен к 16 годам колонии

Происшествия
21 апреля, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Несовершеннолетний на момент преступления киллер, которого нанял москвич, также приговорен к 9,5 годам колонии
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Суд в Москве приговорил 19-летнего заказчика убийства своих родителей и сестры к 16 годам колонии строгого режима, а несовершеннолетнего на момент преступления исполнителя - к 9,5 года колонии общего режима. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Климкин осужден за организацию из корыстных побуждений убийства малолетнего и организацию приготовления к убийству по найму. Его сообщник признан виновным в убийстве малолетнего и приготовлении к убийству по найму", - говорится в сообщении ведомства.

По информации Генпрокуратуры, в феврале 2016 года Климкин разработал план по убийству членов своей семьи (матери, отца и малолетней сестры) с целью завладеть всем имуществом. Исполнителя преступления он нашел в интернете, пообещав ему за это однокомнатную квартиру в Москве.

"16 марта 2016 года несовершеннолетний киллер прибыл в квартиру на Белореченской улице. Первой домой вернулась 12-летняя сестра Климкина, ей исполнитель нанес множественные ранения, от которых девочка скончалась на месте. Услышав доносившийся с улицы звук проезжающего автомобиля с включенной сиреной, убийца испугался и скрылся, не дождавшись возвращения отца и матери заказчика", - отмечается в сообщении.

Психолого-психиатрическая экспертиза признала обоих обвиняемых вменяемыми.

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