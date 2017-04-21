В Березниках образовался еще один провал почвы

ПЕРМЬ, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анастасия Аверкова/. Новый провал почвы образовались в Березниках (Пермский край). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

"22 марта в районе улицы Котовского образовалась воронка, ее размеры 2,6 на 3,8 метра; 9 апреля 2017 года здесь же образовалась вторая воронка, размеры которой на данный момент 7,5 на 9 метров, глубина 8 метров. Образование провала в данном районе ожидалось учеными Горного института Уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) на протяжении последних двух лет. С декабря 2016 года на этом участке фиксировался ряд сейсмологических событий, связанных с процессами разрушения в горных породах, что, по оценке ученых, являлось явным признаком формирования провальной воронки на земной поверхности", - сказали в администрации.

В результате начавшегося в 2006 году затопления рудника "Уралкалия" в Березниках образовалось четыре провала в черте города. Первый - на промплощадке первого рудоуправления между сушильным отделением и фабрикой технической соли. Второй - на железнодорожных путях местной станции. Третий провал появился возле шахтостроительного управления компании "Уралкалий". Четвертый - провал возле здания бывшей школы номер 26, образовался в феврале 2015 года. Размеры самого крупного из них - третьего - на сегодняшний день составляют 135 на 144 метра.

Березники - второй по величине город Пермского края, его население составляет около 150 тысяч человек.