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В Курской области горит склад боеприпасов

Происшествия
21 апреля, 16:30 дата обновления: 21 апреля, 17:19 UTC+3
К настоящему времени возгорание локализовано, угрозы населению нет
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Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. В Курской области в подземном хранилище стрелковых боеприпасов произошел пожар, он локализован. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС.

"Общая площадь пожара составила 100 кв. м, возгорание локализовано, осуществляется проливка", - сказал собеседник агентства. На месте происшествия продолжают работать около 100 человек, задействовано порядка 20 единиц техники.

Пострадавших и угрозы населению нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в 14:30 мск дежурная смена обнаружила задымление подземного хранилища стрелковых боеприпасов (патроны к стрелковому оружию) Западного военного округа вблизи населенного пункта Халино Курской области. В военном ведомстве пояснили, что склад заглублен (подземного типа), обвалован и полностью оборудован в противопожарном отношении.

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