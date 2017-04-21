Открывший огонь в УФСБ в Хабаровске ранее убил инструктора по стрельбе и похитил карабин

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Житель Хабаровска, открывший стрельбу в приемной УФСБ по Хабаровскому краю, до этого застрелил инструктора стрелкового клуба, откуда он похитил охотничий карабин. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Конев A. B. в стрелковом клубе Хабаровска похитил карабин "Сайга" и два пистолета, предварительно убив инструктора, после чего совершил нападение на приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю", - сообщили в ЦОС.
Стрельба в приемной краевого управления ФСБ произошла 21 апреля. Около 17:00 по местному времени (09:00 мск) в помещение вошел молодой человек и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям.
В результате погибли два человека - сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей, граждан одной из стран СНГ. Второй посетитель ранен. Нападавший уничтожен.
Впоследствии стало известно, что стрелком оказался участник неонацистской группы.