Проверка документов идет в офисе "Офицеров России" по делу добровольца организации

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Следственные действия проводятся в московском офисе "Офицеров России" после задержания одного из добровольцев организации по подозрению в разбойном нападении. Об этом сообщил руководитель "Офицеров России" Антон Цветков.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Александрова, являющегося одним из добровольцев организации "Офицеры России", задержанного в ночь с 17 на 18 апреля сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления, в офисе организации прошли следственные действия в виде обыска на предмет выявления документов, касающихся данного гражданина", - сказал он.
Цветков также отметил, что руководство организации оказало максимальное содействие и предоставило все документы, запрошенные в рамках расследования. "Сотрудники полиции вели себя максимально корректно", - отметил Цветков.
Ранее ряд СМИ сообщал, что полицейские задержали одного из добровольцев организации "Офицеры России" по подозрению в разбойном нападении на Бирюлевской улице в Москве.