Возбуждено уголовное дело о краже более 500 тыс. рублей у Владимира Соловьева

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи более 500 тысяч рублей с банковской карты известного журналиста и телеведущего Владимира Соловьева. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Шота Горгадзе.

"У моего подзащитного были похищены денежные средства с банковских карт в размере более 500 тысяч рублей. В связи с этим мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, было возбуждено уголовное дело, начато расследование", - сказал защитник.

По словам Горгадзе, у оперативников уже имеется информация о непосредственном исполнителе преступления, что поможет раскрыть его в кратчайшие сроки.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по данному факту проводится проверка. "В отдел полиции обратился представитель гражданина с заявлением о краже денежных средств", - отметили в главке.