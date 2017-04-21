Возбуждено уголовное дело о краже более 500 тыс. рублей у Владимира Соловьева

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Возбуждено уголовное дело о краже более 500 тыс. рублей у Владимира СоловьеваПроисшествия 21 апреля, 18:13
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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи более 500 тысяч рублей с банковской карты известного журналиста и телеведущего Владимира Соловьева. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Шота Горгадзе.
"У моего подзащитного были похищены денежные средства с банковских карт в размере более 500 тысяч рублей. В связи с этим мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, было возбуждено уголовное дело, начато расследование", - сказал защитник.
По словам Горгадзе, у оперативников уже имеется информация о непосредственном исполнителе преступления, что поможет раскрыть его в кратчайшие сроки.
В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по данному факту проводится проверка. "В отдел полиции обратился представитель гражданина с заявлением о краже денежных средств", - отметили в главке.