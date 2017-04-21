В Курской области потушили пожар на складе боеприпасов

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Пожар в подземном хранилище боеприпасов в Курской области ликвидирован, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ.

"Возгорание в подземном хранилище стрелковых боеприпасов Западного военного округа вблизи населенного пункта Халино Курской области потушено. Для установления причины возгорания и причиненного материального ущерба на месте работает комиссия Западного военного округа", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в 14:30 мск дежурной сменой было обнаружено задымление подземного хранилища стрелковых боеприпасов (патроны к стрелковому оружию) Западного военного округа вблизи населенного пункта Халино Курской области.

По данным регионального Управления МЧС, при пожаре никто не пострадал, угрозы населению не было.