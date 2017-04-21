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Подозреваемому в хищении министру строительства Ингушетии продлен домашний арест

Происшествия
21 апреля, 18:55 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 21, апреля. /ТАСС
Мустафа Буружев останется под арестом до 24 мая
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СТАВРОПОЛЬ, 21 апреля. /ТАСС/. Пятигорский городской суд продлил на месяц домашний арест министру строительства Ингушетии Мустафе Буружеву, подозреваемому в хищении более 54 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мера пресечения в виде домашнего ареста продлена на один месяц - до 24 мая", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Пятигорский городской суд поместил под домашний арест до 24 марта Мустафу Буружева, подозреваемого в совершении преступления по статье УК РФ "Мошенничество". Позже мера пресечения была продлена до 24 апреля.

По версии следствия, Буружев, являясь главным специалистом отдела технадзора, проводил надзор за выполнением работ при строительстве школы в Джейрахском районе республики и подписывал акты выполненных работ. Подрядчик представил к оплате в Минстрой республики искаженные акты приемки и справки о стоимости выполненных работ. Подозреваемый, зная, что часть работ не выполнена и необходимое оборудование не поставлено, подписал акт приема.

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