Пилот истребителя с авианосца США Carl Vinson был вынужден катапультироваться

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Пилот американского палубного истребителя-бомбардировщика F/A-18E был вынужден катапультироваться, он был спасен и доставлен на борт атомного авианосца Carl Vinson. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ВМС США.

"Пилот благополучно катапультировался и был быстро подобран вертолетом", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что летчик "проводил рутинные операции". Пилот покинул машину, когда она уже приближалась к Carl Vinson.

Обстоятельства и время инцидента не сообщаются. Это произошло к югу от Филиппин, уточняют американские военные.

Проводится расследование причин случившегося. Летчик уже был осмотрен корабельными медиками, никаких серьезных травм у него не обнаружено.

Тихоокеанское командование Вооруженных сил США 9 апреля подтвердило сведения, согласно которым соединение кораблей направилось в сторону Корейского полуострова. В состав группы, кроме авианосца, входят эсминцы УРО Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также крейсер УРО Lake Champlain.

Как сообщило ранее информационное агентство Kyodo со ссылкой на военный бюллетень Defense News, авианосная ударная группа все еще находится далеко от Корейского полуострова, куда она якобы была направлена 8 апреля из Сингапура.