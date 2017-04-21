СК возбудил уголовное дело по нападению на приемную УФСБ в Хабаровске по трем статьям

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям УК по факту нападения на приемную УФСБ по Хабаровскому краю.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, "уголовное дело возбуждено военным следственным управлением СК России по Восточному военному округу по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц"), ч. 1. 222 ("Незаконный оборот оружия"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")".

Председатель СК Александр Бастрыкин направил в Хабаровск следователей для расследования нападения. "По поручению председателя СК Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в расследовании направлены опытные следователи и криминалисты Главного следственного и Главного военно-следственного управлений СК России", - отметила она.

По данным следствия, 21 апреля в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел молодой человек и начал стрелять по находившимся там людям. В результате погиб сотрудник ФСБ и один из двух посетителей, другой мужчина ранен. Ранее подозреваемый похитил в стрелковом клубе Хабаровска карабин и два пистолета, застрелив инструктора.

"В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося", - сообщила представитель СК.

При этом она предостерегла СМИ от тиражирования непроверенной информации. "В связи с распространением в сети интернет и ряде СМИ недостоверной информации со ссылкой на неизвестные источники о подробностях, версиях и обстоятельствах этих преступлений хотелось бы в очередной раз предостеречь от ее тиражирования", - сообщила Петренко.