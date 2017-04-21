Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК возбудил уголовное дело по нападению на приемную УФСБ в Хабаровске по трем статьям

Происшествия
21 апреля, 19:13 дата обновления: 21 апреля, 19:20 UTC+3
Глава СК направил на место ЧП специалистов из центрального аппарата для расследования нападения
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям УК по факту нападения на приемную УФСБ по Хабаровскому краю.

Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, "уголовное дело возбуждено военным следственным управлением СК России по Восточному военному округу по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц"), ч. 1. 222 ("Незаконный оборот оружия"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")".

Председатель СК Александр Бастрыкин направил в Хабаровск следователей для расследования нападения. "По поручению председателя СК Александра Бастрыкина для оказания практической помощи в расследовании направлены опытные следователи и криминалисты Главного следственного и Главного военно-следственного управлений СК России", - отметила она.

По данным следствия, 21 апреля в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел молодой человек и начал стрелять по находившимся там людям. В результате погиб сотрудник ФСБ и один из двух посетителей, другой мужчина ранен. Ранее подозреваемый похитил в стрелковом клубе Хабаровска карабин и два пистолета, застрелив инструктора.

"В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося", - сообщила представитель СК.

При этом она предостерегла СМИ от тиражирования непроверенной информации. "В связи с распространением в сети интернет и ряде СМИ недостоверной информации со ссылкой на неизвестные источники о подробностях, версиях и обстоятельствах этих преступлений хотелось бы в очередной раз предостеречь от ее тиражирования", - сообщила Петренко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в хабаровском УФСБ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кремль не комментирует данные об усилении военного присутствия РФ на границе с КНДР
2
В Кремле не видят предмета для проверок в связи со словами о преемнике президента
3
В Москве объявлено штормовое предупреждение
4
Рейтинг Марин Ле Пен вырос после теракта на Елисейских полях
5
BuzzFeed: США намерены назначить спецпредставителя по Украине
6
Возбуждено уголовное дело о краже более 500 тыс. рублей у Владимира Соловьева
7
WikiLeaks опубликовала новые секретные документы ЦРУ
Темы дня
Загрузка...
Реклама