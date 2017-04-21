Росгвардия внепланово проверит стрелковые клубы, где используют оружие

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Росгвардия после нападения на приемную УФСБ в Хабаровске проведет внеплановые проверки в стрелковых клубах, где используется оружие. Об этом ТАСС сообщили в Департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии.

"В связи с событиями, произошедшими в Хабаровске, территориальным органам Росгвардии поручено провести внеплановые проверки стрелковых объектов организаций, использующих оружие, с целью установления достаточности принимаемых ими мер по его сохранности. В настоящее время идет расследование уголовного дела. Говорить об ужесточении контроля за оборотом оружия до изучения всех обстоятельств произошедшего преждевременно", - сказали в пресс-службе.

Нападение на приемную УФСБ в Хабаровске произошло 21 апреля в 17:02 по местному времени (09:02 мск). Молодой человек вошел в управление и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погибли сотрудник ФСБ и один из находившихся в приемной посетителей - гражданин одной из стран СНГ, второй посетитель был ранен. Стрелявший ликвидирован.

Личность стрелявшего установлена, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, "это уроженец и житель Хабаровского края 1999 года рождения". По данным ЦОС, "имеются данные о его принадлежности к неонацистской группе". Кроме того, хабаровский стрелок до нападения на приемную УФСБ убил инструктора стрелкового клуба и похитил там оружие - карабин "Сайга" и два пистолета.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Хабаровск опытных следователей и криминалистов Главного следственного и Главного военного следственного управлений СК России для расследования нападения на приемную УФСБ по Хабаровскому краю. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Также возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц"), ч. 1. 222 ("Незаконный оборот оружия"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа")".