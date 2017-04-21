Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга братья Азимовы лишены гражданства РФ

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. МВД России аннулировало гражданство РФ Акрама и Аброра Азимовых - двух фигурантов уголовного дела о теракте в метро в Санкт-Петербурге. Как сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк, это связано с тем, что их отец предоставил ложные сведения при получении российского гражданства.

Решением Свердловского районного суда Перми установлен факта предоставления Азимовым А. И. (отца Акрама и Аброра) заведомо ложных сведений при обращении с заявлением о приеме в гражданство РФ. "На основании этого решения ГУ МВД России по Пермскому краю отменило ранее принятое решение Управления ФМС по Пермскому краю от 15 декабря 2010 года о приеме в гражданство РФ гражданина Киргизии Азимова А. И.", - сообщила Волк.

По ее словам, это "повлекло за собой отмену решений о приеме в российское гражданство его сыновей, подозреваемых в причастности к совершению террористического акта в петербургском метро 3 апреля 2017 года - Азимова Акрама и Азимова Аброра, уроженцев Киргизской ССР". Ранее Волк сообщила о лишении по тем же основаниям гражданства РФ Акбаржона Джалилова, устроившего взрыв в метро.

Предполагаемый организатор теракта Аброр Азимов был арестован 18 апреля, 20 апреля Басманный суд Москвы заключил под стражу и его старшего брата Акрама Азимова.

Взрыв произошел в петербургском метро днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". Жертвами теракта стали 15 пассажиров, более 50 пострадали. Террорист, который привел в действие взрывное устройство, погиб. Позднее еще одно взрывное устройство было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания". По данным СК, взрыв осуществил гражданин РФ и уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов.