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Станция метро "Старая деревня" в Петербурге закрыта из-за бесхозного предмета на платформе

Происшествия
21 апреля, 20:52 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 21, апреля. /ТАСС
Станция закрыта на вход и выход
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Станция метро "Старая деревня" в Петербурге закрыта после обнаружения на платформе бесхозного предмета, сообщает петербургский метрополитен.

"В 20:40 мск станция "Старая деревня" закрыта на вход и выход, бесхозный предмет на платформе", - говорится в сообщении.

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