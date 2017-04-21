Станция метро "Старая деревня" в Петербурге закрыта из-за бесхозного предмета на платформе

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Станция метро "Старая деревня" в Петербурге закрыта после обнаружения на платформе бесхозного предмета, сообщает петербургский метрополитен.
"В 20:40 мск станция "Старая деревня" закрыта на вход и выход, бесхозный предмет на платформе", - говорится в сообщении.