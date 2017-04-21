Ветерану ВОВ на Урале ампутировали ногу после отказа больницы в госпитализации

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 апреля. /ТАСС/. Следователи Свердловской области проводят доследственную проверку по публикации в СМИ о ненадлежащем оказании медицинской помощи ветерану Великой Отечественной войны, которого, со слов родственников, врачи долгое время не желали госпитализировать, что привело к ампутации ноги. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Согласно публикации, ветерану пришлось ампутировать ногу из-за отказа медицинских работников одной из екатеринбургских больниц в госпитализации. Со слов родственников 93-летнего фронтовика, они две недели пытались добиться лечения: несмотря на то, что у ветерана начали гноиться ноги, врачи не принимали должных мер по оказанию надлежащей медицинской помощи. В результате после очередного визита в больницу врачами было принято решение, что ветерану придется ампутировать ногу", - сказали в пресс- службе.
В публикации СМИ говорится, что и после ампутации сотрудники больницы также ненадлежащим образом обходились с престарелым пациентом, отмечает СУ СК.