СК заявил об отсутствии оснований связывать нападение в Хабаровске с терроризмом

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Следственный комитет России опроверг возможность нападения на приемную УФСБ и стрелковый клуб в Хабаровске с деятельностью террористических организаций.

"У следствия нет никаких оснований, подтверждающих связь нападавшего с международной террористической организацией, якобы приписавшей себе это преступление", - заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

В то же время Следственный комитет получил подтверждение, что молодой человек, совершивший нападение на приемную УФСБ и стрелковый клуб в Хабаровске, был приверженцем неонацистских взглядов.

"Полученные на настоящий момент данные позволяют следствию полагать, что преступление совершено приверженцем неонацистских взглядов, исповедующего ненависть к людям иных национальностей", - сказала представитель СК.

21 апреля в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел молодой человек и начал стрелять по находившимся там людям. В результате погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей - гражданин одной из стран СНГ, другой посетитель получил ранение. Как выяснилось, до этого подозреваемый похитил в стрелковом клубе Хабаровска карабин и два пистолета, застрелив инструктора.