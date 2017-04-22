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Подача электроэнергии для жителей Сан-Франциско после пожара на подстанции восстановлена

Происшествия
22 апреля, 4:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Пожар на одной из подстанций оставил без света порядка 90 тыс. жителей города. Из-за перебоев с подачей электроэнергии было нарушено движение пригородных поездов, отключились светофоры на улицах
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Энергокомпания PG&E Corp полностью восстановила подачу электроэнергии для своих потребителей в Сан-Франциско (штат Калифорния) после пожара на одной из подстанций, который оставил без света порядка 90 тыс. жителей города. Об этом компания сообщила на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Подача электроэнергии для всех клиентов восстановлена. Мы благодарим вас за терпение, пока наши бригады работали над безопасным восстановлением подачи электроэнергии в Сан-Франциско", - говорится в сообщении.

По сведениям агентства Reutrs, пожар вспыхнул в пятницу около 09:00 по местному времени (18:00 мск). Причиной возгорания стало короткое замыкание. В PG&E Corp сообщили, что из-за пожара на подстанции обесточенными оказались центральная и северная части города. По данным пожарного департамента Сан-Франциско, в результате отключения электроэнергии никто не пострадал.

Из-за перебоев с подачей электроэнергии было нарушено движение пригородных поездов, отключились светофоры на городских улицах. В нескольких больницах города был приостановлен прием пациентов, отменены хирургические операции.

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