Подача электроэнергии для жителей Сан-Франциско после пожара на подстанции восстановлена

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Энергокомпания PG&E Corp полностью восстановила подачу электроэнергии для своих потребителей в Сан-Франциско (штат Калифорния) после пожара на одной из подстанций, который оставил без света порядка 90 тыс. жителей города. Об этом компания сообщила на своей странице в сети микроблогов Twitter.

"Подача электроэнергии для всех клиентов восстановлена. Мы благодарим вас за терпение, пока наши бригады работали над безопасным восстановлением подачи электроэнергии в Сан-Франциско", - говорится в сообщении.

По сведениям агентства Reutrs, пожар вспыхнул в пятницу около 09:00 по местному времени (18:00 мск). Причиной возгорания стало короткое замыкание. В PG&E Corp сообщили, что из-за пожара на подстанции обесточенными оказались центральная и северная части города. По данным пожарного департамента Сан-Франциско, в результате отключения электроэнергии никто не пострадал.

Из-за перебоев с подачей электроэнергии было нарушено движение пригородных поездов, отключились светофоры на городских улицах. В нескольких больницах города был приостановлен прием пациентов, отменены хирургические операции.