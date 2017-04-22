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СМИ: паром со 140 пассажирами врезался в пирс на Канарских островах

Происшествия
22 апреля, 5:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, апреля. /ТАСС
Инцидент произошел из-за неполадок в электрике судна, из-за чего команда не могла управлять двигателями
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МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Паром Volcn de Tamasite судоходной компании Armas, направлявшийся на испанский остров Тенерифе со 140 пассажирами на борту, в пятницу врезался в пирс при выходе из гавани города Лас-Пальмас-де Гран-Канария. Об этом сообщила испанская газета La Vanguardia.

По ее сведениям, инцидент произошел около 20:30 по местному времени (22:30 мск). Из-за неполадок в электрике судна команда не могла управлять двигателями, из-за чего паром стал неуправляемым и протаранил причал.

В результате инцидента никто из находившихся на борту серьезно не пострадал, однако пирс и паром значительно повреждены, отмечает издание.

Компания-владелец судна предоставила всем пассажирам временное жилье на берегу в близлежащих гостиницах.

Дедвейт парома составляет 3500 т, он был введен в эксплуатацию в 2004 году и рассчитан на перевозку до 1500 пассажиров.

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