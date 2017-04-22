СК в Иркутской области возбудил дело на мать, отравившую младенца водкой из бутылочки

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ИРКУТСК, 22 апреля. /ТАСС/. Следственные органы в Иркутской области возбудили уголовное дело против 26-летней женщины, которая, пытаясь успокоить своего 4-месячного ребенка, напоила его водкой, разбавленной водой. Ребенок умер от отравления алкоголем, сообщила в субботу пресс-служба Следственного управления СК России по Иркутской области.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 26-летней женщины, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - сообщает ведомство.
У женщины есть еще два маленьких ребенка, в отношении которых она лишена родительских прав. Известно, что она состоит на контроле в комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Киренского муниципального района.