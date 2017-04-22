Пострадавший при стрельбе в УФСБ в Хабаровске находится в реанимации

БИШКЕК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Пострадавший во время нападения на приемную УФСБ РФ в центре Хабаровска гражданин Киргизии находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило киргизское внешнеполитическое ведомство.

По его данным, получивший ранения при нападении Талант Жумаев является гражданином Киргизии. "По информации УФСБ по Хабаровскому краю, при имевшем месте инциденте в здании УФСБ РФ погибли сотрудник УФСБ и гражданин одной из стран СНГ, гражданин Киргизстана Жумаев 1980 года рождения ранен", - говорится в сообщении. По информации МИД Киргизии, Жумаев был приглашен в управление ФСБ "сотрудниками данного ведомства в качестве переводчика".

"Почетный консул Киргизстана в городе Хабаровске посетил Первую краевую клиническую больницу имени Сергеева, куда был госпитализирован пострадавший. По информации сотрудников медучреждения, Жумаев находится в отделении реанимации, состояние оценивается как стабильно тяжелое", - отмечается в документе.

Нападение произошло 21 апреля в 17:02 по местному времени (09:02 мск) - молодой человек вошел в управление ФСБ России по Хабаровскому краю и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погибли сотрудник ФСБ и один из находившихся в приемной посетителей - гражданин одной из стран СНГ, второй посетитель был ранен. Как выяснилось, до этого подозреваемый похитил в стрелковом клубе Хабаровска карабин и два пистолета, застрелив инструктора. Нападавший, по предварительным данным входивший в неонацистскую группу, ликвидирован.