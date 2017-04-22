Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.04:
$ 56.23
€ 60.32
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пострадавший при стрельбе в УФСБ в Хабаровске находится в реанимации

Происшествия
22 апреля, 8:57 UTC+3 БИШКЕК /Корр. ТАСС, Вадим Нешкумай
Состояние Таланта Жумаева оценивается как стабильно тяжелое
Поделиться
Материал из 1 страницы

БИШКЕК, 22 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Пострадавший во время нападения на приемную УФСБ РФ в центре Хабаровска гражданин Киргизии находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщило киргизское внешнеполитическое ведомство.

По его данным, получивший ранения при нападении Талант Жумаев является гражданином Киргизии. "По информации УФСБ по Хабаровскому краю, при имевшем месте инциденте в здании УФСБ РФ погибли сотрудник УФСБ и гражданин одной из стран СНГ, гражданин Киргизстана Жумаев 1980 года рождения ранен", - говорится в сообщении. По информации МИД Киргизии, Жумаев был приглашен в управление ФСБ "сотрудниками данного ведомства в качестве переводчика".

"Почетный консул Киргизстана в городе Хабаровске посетил Первую краевую клиническую больницу имени Сергеева, куда был госпитализирован пострадавший. По информации сотрудников медучреждения, Жумаев находится в отделении реанимации, состояние оценивается как стабильно тяжелое", - отмечается в документе.

Нападение произошло 21 апреля в 17:02 по местному времени (09:02 мск) - молодой человек вошел в управление ФСБ России по Хабаровскому краю и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погибли сотрудник ФСБ и один из находившихся в приемной посетителей - гражданин одной из стран СНГ, второй посетитель был ранен. Как выяснилось, до этого подозреваемый похитил в стрелковом клубе Хабаровска карабин и два пистолета, застрелив инструктора. Нападавший, по предварительным данным входивший в неонацистскую группу, ликвидирован.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Стрельба в хабаровском УФСБ
Страны
Киргизия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: чудеса техники, природы и веры
Жажда жизни: феномен Игги Попа
Париж и Петр: как русский государь французского на руках носил
Фото
4
В Омской области один человек погиб при столкновении школьного автобуса с поездом
11
Атака на "Боруссию": матч Лиги чемпионов перенесен из-за взрыва
16
Что известно о взрыве в метро Санкт-Петербурга
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: Селезнев был похищен американскими спецслужбами
2
SANA: ВВС Израиля атаковали позиции сирийской армии в районе Эль-Кунейтры
3
Тиллерсон заявил Лаврову о поддержке существующего механизма расследования химатак ОЗХО
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
СК в Иркутской области возбудил дело на мать, отравившую младенца водкой из бутылочки
6
СМИ: канадские истребители сопровождали российские бомбардировщики Ту-95 в районе Аляски
7
Авианосная ударная группа США придет в Японское море до конца апреля
Темы дня
Загрузка...
Реклама