Пять человек погибли в результате пожара в Ижевске

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ПЕНЗА, 22 апреля. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в Ижевске в ночь с 21 на 22 апреля, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы следственного управления по республике Удмуртия Вера Филиппова.
"Следователи работают на месте пожара, который произошел сегодня ночью в одном из домов в Ижевске. На данный момент установлено, что в огне погибли пять человек, в том числе дети девяти и десяти лет, а также 19-летняя девушка. Ведется доследственная проверка", - сказала она.
По данным регионального управления МЧС, пожар произошел по адресу улица Почтовая, дом 10, здание сгорело полностью. Общая площадь пожара составила 80 кв. метров.