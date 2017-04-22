В Ставропольском крае уничтожены два боевика из "спящей" ячейки ИГ

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Двое боевиков из так называемой спящей ячейки запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ) уничтожены в Ставропольском крае. Об этом сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"При проведении комплекса мероприятий, направленных на пресечение деятельности на Ставрополье так называемой спящей бандитской ячейки, присягнувшей международной террористической организации ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), около 23:00 мск 21 апреля на проселочной дороге в районе населенного пункта Усть-Невинский Кочубеевского района сотрудники органов безопасности предприняли попытку остановить автомобиль "Лада Приора", в котором передвигались бандиты. Однако находившиеся в машине лица открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться. Ответным огнем двое бандитов были нейтрализованы", - сообщили в НАК.

Уничтоженные бандиты предварительно опознаны: "один из них являлся главарем данной ячейки, прошедшим подготовку в лагерях ИГИЛ и прибывшим в Россию для совершения терактов, другой - ее активным членом", сказали в НАК.

"Органы безопасности располагают данными о том, что указанные бандиты вынашивали намерение совершить ряд преступлений террористической направленности, в том числе убийства религиозных деятелей и других гражданских лиц", - отметили в информцентре НАК.

На месте боестолкновения обнаружены автомат, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. В доме, где проживал один из боевиков, найдены гранаты, готовое к использованию взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, травматический пистолет, атрибутика ИГ и религиозно-экстремистская литература. Взрывотехники ФСБ обезвредили обнаруженные взрывоопасные предметы.

Как подчеркнули в НАК, потерь среди личного состава сил правопорядка в ходе перестрелки нет.